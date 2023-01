L’attrice Roberta Lena | «Una collega mi spiegò che per la carriera bisognava andare a letto con più di due deputati»

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 gennaio 2023), attrice, regista e autrice, racconta le molestie che ha subito da attori, registi e produttori in un’intervista a Repubblica. La prima volta successe quando aveva 18 anni: «Vivevo a Bologna, volevo iscrivermi a un corso di teatro, venni convocata dal direttore della scuola. Entrai, era tutto in penombra, capii dove volevaa parare. Rinunciai, poi andai a Roma al Centro sperimentale». A Roma invece un produttore le disse che “se non la dava” non avrebbe potuto mai lavorare nel cinema. Non ha mai denunciato perché si sentiva all’epoca troppo giovane.racconta anche di un comico che le propose di aiutarla con la Sip (l’azienda dei telefoni poi diventata Telecom, ndr) in cambio dei suoi favori. Ma soprattutto, dice, rispetto a quell’epoca la situazione è cambiata poco o nulla: «Il peggio l’ho ...