L’attività Fisica Adattata Over 65 del CUS Bergamo arriva anche a Cavernago

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Coordinato dall’Università degli studi die dal CUS, in collaborazione con diverse associazioni della provincia bergamasca, Atse Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di, il progetto pensato per mantenere il fisico attivo e prevenire le patologie dell’età si svolgerà presso il “paese dei due castelli” il martedì e il giovedì mattina, dalle 10 alle 11, nella Palestra Comunale “Renato Barborini”, in via G. Verdi, 1. Gli appuntamenti prevedono l’esecuzione di esercizi studiati dai trainer del CUS, utili a rinforzare gli arti, migliorare l’autonomia e l’equilibrio e ridurre il rischio di cadute, e la fornitura gratuita dei materiali in capo al CUS, a disposizione del gruppo composto da circa 15 partecipanti. “Il Covid aveva ...