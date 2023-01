Laterza ritorna domenica 15 gennaio 2023 su Canale 5 con Melaverde

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per il pane di, la carne al fornello, la maiolica laertina e la gravina si aprono le porte delle reti televisive Mediaset.15va in onda alle ore 10,55 su5 la replica di un ampio servizio su pane, carne al fornello, maiolica e sulla gravina di, di cui è autore Luca Liberati, nella trasmissione televisivacondotta da Edoardo Raspelli, con la regia di Giancarlo Valenti, da un’idea di Giacomo Tiraboschi; la tavolata finale è al ristorante Il Vecchio Frantoio. Si comincia con il pane realizzato con semola di grano duro, attraverso una lunga lievitazione ed una lenta e profonda cottura, un pane realizzato in grandi forni alimentati con legno di quercia. Poi i “fornelli”. È tradizione locale che ogni macelleria abbia nel retro un forno a ...