“Lascia la Casa” GF Vip 7 | terremoto in arrivo | brutta voce sulla concorrente

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dentro il GF Vip 7 non si riesce proprio a stare tranquilli, a monopolizzare l’attenzione nelle ultime ore è stato il duro faccia a faccia nella notte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Una sfuriata che sembra mettere definitivamente il puntoloro storia. “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato lain massa”, ha attaccato lei. Che poi ha proseguito: “E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui”. Secca la risposta di Edoardo: “Tu non sei mai ...