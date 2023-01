L' appello dei democratici a Biden | ' Revochi subito il visto a Bolsonaro'

Quotidiano Sanità

Il gruppo ne approfitta anche per lanciare un: "Se ci fosse qualcuno interessato a entrare ... Se il serviziovolontari è temporaneamente sospeso, non è andato il letargo il canale Telegram ...Il presidente americano Joe Biden dovrebbe revocare il visto all'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che da fine dicembre ha preso in affitto un'abitazione vicino a Orlando, in Florida. A ... Salute mentale. Andare “oltre” l'appello dei capi dipartimento Sanzione più "leggera" (in primo grado erano 235mila) per l'ex vicepresidente della giunta. Per Aiello condanna a 7mila euro ...Il presidente americano Joe Biden dovrebbe revocare il visto all’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che da fine dicembre ha preso in affitto un’abitazione vicino a Orlando, in Florida. A ...