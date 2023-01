L’Antitrust multa Yoox | «Ha ingannato i consumatori su prezzi e sconti»

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha sanzionato la societàNet-a-Porter Group S.p.A. per complessivi 5 milioni e 250 mila euro. L’Autorità ha spiegato di aver accertato la scorrettezza di alcuni comportamenti attuati attraverso il sito di e-commerce nell’ambito dell’attività di vendita online di capi d’abbigliamento, di calzature e di altri beni di moda, lusso e design, nel periodo 2019-2022. La decisione – spiega l’Autorità – è legata aiingannevoli e ai limiti nel diritto di recesso. Secondo l’accusaavrebbe annullato unilateralmente ordini online digià perfezionati. Omettendo l’informativa sul blocco degli acquisti. E ha prospettato in modo ingannevoledi vendita. Per quanto riguarda la prima pratica, secondo l’Autorità è emersa «una ...

