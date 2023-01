Lancia uova contro Re Carlo | multa di 100 sterline

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Londra, 13 gen. (Adnkronos) - Harry May, 21enne britannico, è stato condannato al pagamento di unadell'equivalente di circa 100e al versamento di altre 75 di spese processuali dopo essere stato riconosciuto colpevole di un reatol'ordine pubblico per avertoil reIII durante la visita realizzata dal monarca a Luton, nel Berdfordshire, il 6 dicembre. May si è dichiarato colpevole. Il monarca stava stringendo le mani dei sudditi vicino alla folla che era venuta a salutarlo, quando è iniziato il lancio delle, nessuna delle quali ha raggiunto il suo obiettivo.è stato allontanato. Durante il suo arresto, May ha giustificato il lancio accusandodi "cattivo ...