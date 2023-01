L' ambasciatore iraniano | Non potete imporci la vostra cultura

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Repubblica islamica dell'Iran ascolta la condanna dei Paesi occidentali per la repressione delle proteste ma oppone un muro di gomma. Anzi, mostra di ritenere irricevibile qualunque biasimo e ...

La Repubblica islamica dell'Iran ascolta la condanna dei Paesi occidentali per la repressione delle proteste ma oppone un muro di gomma. Anzi, mostra di ritenere irricevibile qualunque biasimo e ...Lo ha dichiarato l'in Italia, Mohammad Reza Sabouri, nella sua prima conferenza stampa dopo la presentazione delle lettere credenziali al presidente Sergio Mattarella. Ieri il ... Iran, Sabouri: "Pene capitali dopo processi equi, altri Paesi non possono imporci la loro cultura"