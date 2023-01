L’altra faccia del consumismo | quanto siete disposti a spendere per un abito di lusso?

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chi non ha avuto lo “shock da targhetta” vedendo il prezzo di un paio di denim? Tutti abbiamo acquistato quei jeans fin troppo cari e speso più dipotessimo per il vestito dei nostri sogni. Ma cosa porta un capo a costare da 80 a oltre 400 euro? L’auto-indulgenza sotto forma diè uno dei tratti caratteristici del periodo delle feste. Rappresentando il 2-3 per cento del Pil globale, le industrie dell’abbigliamento e delle calzature sono essenziali ai valori sgargianti del tardo-capitalismo di acquisizione e ostentazione. E diversi brand di moda italiani esasperano questa tendenza. Per un paio di jeans, da Gucci si può arrivare a pagare 3mila euro, da Bottega Veneta 4.800 e da Dolce & Gabbana ben 6.950 euro. Alcuni denim possono evocare in noi il colore del mare greco a settembre o di uno zaffiro e la qualità della costruzione di ...