L’Agcom multa Meta Facebook per violazione delle norme sul gioco d’azzardo | “La prima volta di un social media”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per launper aver consentito la diffusione di pubblicità sul, violando quindi il divieto sancito dal decreto Dignità. Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per questo motivo ha inflitto una sanzione di 750mila euro a). Tra le motivazioni a fondamento della sanzione,sottolinea che“è responsabile per non aver previsto nelle proprie condizioni generali, destinate al mercato italiano e relative alla promozione di beni e servizi a pagamento, alcuna restrizione in relazione alla pubblicità di giochi con vincite in denaro. Nello specifico, è emerso che la società consente a tutti i ...