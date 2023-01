La Trump Organization dovrà pagare 1 | 6 milioni di multa per aver frodato il fisco | condannati per 17 reati

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Maxiper la. La società dell’ex presidente americano1,6di dollari didopo la condanna per frode fiscale. La sentenza dei giudici risale ormai a più di un mese fa, il 6 dicembre, ma solo oggi i togati hanno comunicato la somma stabilita in seguito alla condanna per 17tra cui associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali. L’importo imposto dal giudice di New York, Juan Manuel Merchan, è pari al doppio delle tasse evase da alcuni dirigenti dell’azienda. Néné i suoi figli erano direttamente coinvolti nel processo, anche se la sentenza rappresenta un altro duro colpo alla credibilità del tycoon. La condanna per frode fiscale decisa dal tribunale di ...

