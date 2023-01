La «trappola del miele» nell' euroscandalo

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si chiama così il trabocchetto sessual-sentimentale organizzato da un servizio segreto. E nel Qatargate ci sarebbe pure un filone d’inchiesta sui rapporti tra un parlamentare italiano a Bruxelles e una diplomatica del Marocco vicina all’intelligence di quel Paese... Su un uomo solo una cosa esercita più attrazione dei soldi. Il sesso. E nel retrobottega del Qatargate, dove servizi segreti europei e arabi mercanteggiano su indizi e dossier da far affiorare alla superficie dell’opinione pubblica, per la prima volta si inizia a parlare di una relazione sentimentale scottante: quella tra un eurodeputato italiano e una diplomatica di alto rango di Rabat, presumibilmente legata al Dged, l’agenzia di intelligence marocchina. Una love story confermata al nostro giornale da più ambienti nonostante sia stata tenuta, in passato e oggi ancor di più, sotto traccia. L’uomo non è indagato dalla ...