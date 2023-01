La svolta di stile di Miley Cyrus è merito della moda vintage

Leggi su amica

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nuovo anno, nuova. Il 2023 si preannuncia già ricco di momenti chiave nella carrieracantante. Con il nuovo album Flowers in uscita, e presumibilmente anche un nuovo tour, saranno 365 giorni ricchi di eventi, Red Carpet e sopratutto look. Con un guardaroba tutt’altro che statico, è come seabbia vissuto tante vite differenti. Da star Disney a pop star ribelle, da diva glamour al guardaroba rock dello scorso anno. Fino ad arrivare ad oggi dove, con l’aiuto di brand come Saint Laurent e scelte stilistiche che puntato tutto sulla, ha iniziato una nuova era stilistica2023. Più convincente che mai. Lache tutti conoscevano non c’è più, o quasi In intimo su una ...