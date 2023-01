La storia di Sonia | abusata dal patrigno dall’età di 6 anni | «Diceva che dovevo conoscere il corpo maschile»

Open

aveva solo sei anni quando il suo patrigno ha iniziato ad abusare di lei. Violenze che, ... La suaè contenuta nei dettagliati atti del processo celebrato ieri nella prima aula del tribunale ...andava in prima elementare quando il marito di sua madre ha allungato le mani su di lei. E da allora è iniziata un'agonia senza fine. Il nome della vittima è di fantasia ma laè reale e ... La storia di Sonia, abusata dal patrigno dall'età di 6 anni: «Diceva ... L'uomo, allora compagno della madre e ora a processo, ha abusato della giovane con cadenza mensile da quando aveva sei anni. La vittima, una volta ...La leader indigena, Sônia Guajajara, si è insediata come ministro dei Popoli indigeni in una cerimonia presieduta dal neo presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. “Il futuro del pianeta è an ...