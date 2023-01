la Repubblica

Le opposizioni ribattono: "Lontani dal problema reale" La protesta di Alfredo, l'anarchico al 41 bis che non ha ucciso nessuno L'indifendibile Liliane Murekatete. Il suo lusso esibito uno ...È un lento suicidio (che si aggiunge, nel caso di, agli 83 suicidi "istantanei" intervenuti ... Configurare comeo ricatto l'atteggiamento di chi fa del corpo l'estremo strumento di ... La sfida di Cospito: “Pronto a morire in cella, il corpo è la mia arma" L’anarchico è in sciopero della fame da 86 giorni contro il 41 bis: “No al carcere duro, vado avanti anche se sarà la mia ultima ...Alfredo Cospito è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all’esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni. Detenuto in forza di una condanna a 20 anni di reclusione ...