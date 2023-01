La Serbia nelle relazioni regionali interstatali L’opinione di Valori

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per tutta una serie di circostanze sfavorevoli avutesi nell’ultimo lasso del sec. XX, la situazione dellain campo internazionale e della diplomazia è un vero e proprio stallo. Se consideriamo l’enorme patrimonio accumulato da Belgrado negli anni di Tito e del post-Tito (1945-1980, 1980-1991) nell’ambito del mondo afro-asiatico, latino-americano, dei Paesi in Via di Sviluppo e nel Movimento dei Paesi Non-Allineati, ci rendiamo conto come la crisi del Kosovo, prima di tutto, abbia dissipato le simpatie e gli appoggi internazionali di molti di questi Stati. Sin dalla guerra fredda le tre “B” erano quelle da dove passavano le soluzioni a problemi internazionali e dove i “servizi” giungevano a mediazioni, compromessi e accordi: Berlino, Belgrado e Bisanzio (Istanbul), con la socialista, ma “neutrale”, Jugoslavia al centro degli interessi di scenario. Però, il crollo ...