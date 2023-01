La scommessa di Putin e il cambio di passo dell’Unione europea

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 55 di We – World Energy, il magazine di Eni L’intensificarsi della guerra in Ucraina, di cui non si scorge la fine, mette alla prova la resilienza dell’Europa, situazione evidente nella sfera dell’energia più che altrove. La crisi energetica ha creato il momento perfetto per l’invasione russa e si è poi fatta arma di pressione geostrategica contro l’Europa, in un confronto più ampio con l’Occidente. Lo scontro porta alla ribalta due diverse interpretazioni della resilienza: quella del presidente russo, Vladimire quella di Jean Monnet, uno dei padri fondatori; quella che prevarrà determinerà l’esito della guerra e il futuro dell’Europa. Si prevede che il modo in cui i governi agiranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni plasmerà la tendenza futura ...