La Russia sostiene di aver conquistato del tutto la cittadina di Soledar | ma le autorità ucraine continuano a smentire

RaiNews

"Dal punto di vista di un autocrate come Lukashenko " spiega Ferrari - , chil'Ucraina, di fatto contesta la politica di sostegno bielorusso alla". Dopo le grandi manifestazioni ...Loil ministero della Difesa russo: "La sera del 12 gennaio è stata completata la ...sono diventate un punto chiave di contesa nelle macchinazioni della struttura di potere della". Kiev:... Mosca annuncia la conquista della città di Soledar, ma Kiev smentisce - Parlamento ucraino revoca poteri a 4 deputati filorussi - Parlamento ucraino revoca poteri a 4 deputati filorussi La Commissione europea ha constatato che le modifiche a un regime italiano esistente, compreso un aumento di bilancio di 50 milioni di €, per sostenere le imprese in Lombardia nel contesto della guerr ...A Kiruna, in Svezia, il gruppo minerario Lkab ha annunciato di la scoperta del “più grande giacimento conosciuto in Europa” di terre rare. Un’ottima notizia sia a livello economico sia, soprattutto, a ...