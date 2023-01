La Russia conquista Soledar Dopo tante batoste | Putin ottiene un successo in Ucraina

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I cambi effettuati da Vladimiral vertice dell'esercito di Mosca sembrano sortire i primi effetti. Le forze armate russe, infatti, hanno preso il pieno controllo della cittàdi, situata nella regione orientale di Donetsk e al centro di settimane di intensi combattimenti: così un rappresendel ministero della Difesa russo, tenente generale Igor Konashenkov, rilanciato dall'agenzia di stampa Tass. La presa della città non è stata ancora confermata dalle forze armate ucraine, che continuano a riferire di combattimenti attorno a, come riportato dal quotidiano Ukrainska Pravda. Anzi, smentiscono del tutto l'annuncio russo. Stando alla comunicazione dell'ufficiale di Mosca, la «liberazione» dipermetterà all'esercito del Cremlino di ...

