La Russa | “Vincolo San Siro? Sgarbi non ha alcun potere Unica decisione del Comune di Milano”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Presidente del Senato Ignazio Laintervenie sul tema deldi SanIl Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La, nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato anche della questione nuovo stadio die del possibilecontro l’abbattimento dell’attuale San. «Il Governo non intende porresu San, me lo ha confermato ufficialmente il ministro della Cultura Sangiuliano a cui solo spetta la potestà di decidere. Lada prendere è del» Presidente La, eppure Vittorioha detto che gli sono state conferite le deleghe per poter ...

