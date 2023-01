La Roma piega il Genoa grazie a Dybala | giallorossi ai quarti di finale

La Gazzetta dello Sport

Una fiammata da fuoriclasse. Così Paulo Dybalaun buon Genoa e spedisce lanei quarti di finale dove ora aspetta la vincente tra Napoli e Cremonese. L'argentino, osannato e premiato ad inizio partita per il Mondiale vinto, entra nella ......i guantoni a un monumentale Martinez . Altra serata certamente da non ricordare per Zaniolo e Abraham . Nel Genoa si salva la difesa, match di sofferenza per centrocampisti e attaccanti.- ... Dybala entra e fa un capolavoro: la Roma piega il Genoa e si prende i quarti Premiato a inizio gara, l’argentino è entrato nella ripresa sbloccando il match con una serpentina e sinistro sotto la traversa ...Dybala piega la resistenza del Genoa di Gilardino e porta la Roma ai quarti di finale della Coppa Italia. I giallorossi attendono ora la vincente di Napoli-Cremonese ...