La ricetta della destra contro gli stupri | ' Niente sorrisi provocatori o abiti vistosi'

Laanti - stupri rivolta alle donne arriva da un opuscolo distribuito dal Comune di Cividale del Friuli e dalla Regione Friuli Venezia anche nelle scuole superioricittadina da poco più ...Finisce al centropolemica la "" per evitare di incorrere in molestie e stupri, contenuta in un opuscolo che il comune di Cividale del Friuli (Udine) a guida leghista ha deciso di ...La sindaca di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi (Lega) ha fatto distribuire per combattere lo stupro che è un campionario di oscurantismo ...Un vademecum rivolto alle donne con i consigli sui luoghi da frequentare, il modo in cui vestirsi e come comportarsi in discoteca. Gli studenti: ...