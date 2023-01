La pubalgia è solo una copertura | Juve | voci inquietanti su Vlahovic

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Dusan? Laè una grossa scusa… e lantus è sempre stata brava a mascherare i suoi problemi”. Sono le parole di Carmine Esposito, ex calciatore di Empoli, Fiorentina e Sampdoria ed attuale procuratore, che esprime le sue perplessità nel suo intervento a 1 Station Radio: "Laè una grossa scusa… — dice — Dusan ha il suo caratterino, anche se ha dimostrato di essere un ottimo calciatore. La, tuttavia, è sempre stata abile a celare questi problemi, il tutto sembra una messa in scena". Non è chiaro a cosa si riferisca Esposito con i suoi dubbi, se a problematiche fisiche più gravi o a motivazioni di altro tipo per l'assenza del calciatore dai campi di gioco con la maglia della, laancora ...

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic è ancora bloccato alla Continassa per smaltire la: l'agente Lodovico Spinosi (intermediario del serbo) ha fatto il punto della situazione. I ......... è vero che il serbo è alle prese con lae che negli ultimi mesi ha reso poco ma ce ne si può privare proprio mentre la squadra sta tentando la remuntada La risposta è sì maa certe ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Quando torna Dusan Vlahovic A fare il punto sulle condizioni dell’attaccante è oggi La Gazzetta dello Sport con vista sulla ripresa della Serie A in programma il 4 gennaio: “Max Allegri aspetta Dusan ...