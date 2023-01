La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola | «Via la pensione ai politici corrotti»

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ladelparla del Qatargate e delle potenze straniere che fanno attività di lobbying a Bruxelles. E annuncia una serie di provvedimenti per fermare la corruzione. «Alcune regole ci sono già: dichiarazioni sugli incontri, conflitto di interessi, chi ti paga, cosa dichiarare. Possiamo rinforzarle subito e renderle operative. E da subito fermiamo gli accrediti permanenti per gli ex europarlamentari. Su questo ho ricevuto il sostegno unanime dei capigruppo. Ho il permesso di approfondire subito tutti i temi immediatamente. Poi ci sono altre questioni che riguardano il comitato etico o la commissione d’inchiesta e che richiedono tempo. Sono procedure sui cui dobbiamo stare attenti. Toccano le istituzioni», spiega in un’intervista a Repubblica. A queste va ...