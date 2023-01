La potatura di alberi a Roma manda il traffico in tilt 

Leggi su agi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - Ennesima mattinata difficile per gli automobilistini. Questa volta il tilt sulle strade è scattato per ladeglisu via Nomentana chiusa alnel tratto da viale Regina Margherita a Porta Pia. Bloccata anche nel sottovia di corso Italia, l'uscita per la ex via consolare. Il cantiere prevede interventi su 600 platini. La conclusione dei lavori, divisi in quattro fasi, è stimata dal Comune in tre settimane. Rabbia e rassegnazione tra gli automobilisti. Le operazioni didurante il giorno - e non nelle ore notturne - si ripercuotono su una viabilità della Capitale già congestionata quotidianamente. E l'imbuto si stringe nelle ore di punta in coincidenza con l'aperura degli uffici o l'ingresso nelle scuole. Disagi anche per il trasporto pubblico: deviate ...