La migliore cintura da palestra per te che vuoi darci dentro con il sollevamento pesi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ogni boby builder che si rispetti lo sa bene: ladaè uno strumento fondamentale per coloro che praticano attività ad alto impatto.su, certo, ma anche crossfit & co, per capirci. Già, ma che cos'è in concreto? Unadi cuoio o di neoprene, che va indossata all'altezza del punto vita. Molti pensano che sia stata ideata per bloccare la zona lombare o la colonna. Niente di più sbagliato, serve per aumentare la pressione intra-addominale, in modo da aumentare la rigidità del busto e aiutare di conseguenza a stabilizzare e proteggere la colonna vertebrale durante l'attività fisica. In pratica, una buonaaiuta l’addome a spingere la pancia contro la colonna per darle supporto. Sia chiaro: lada, ...