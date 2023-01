“La mia traslocazione cromosomica può causare abortività ricorrente?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Buongiorno dottore, ho 31 anni e ho unabilanciata 46,XX,t(9;14)(q22;p13)25. Se non sbaglio la rottura è molto piccola nel cromosoma 14 e abbastanza grande nel 9. Ho già avuto due aborti alla 7a e 6a settimana. Vorrei capire quali sono i rischi di un prossimo aborto con la mia particolare(ho letto di possibilità di gravidanza a termine solo di 1/18), e se conviene continuare a provare naturalmente oppure no. Attualmente non sono incinta. La ringrazio molto.