La messa del trigesimo di Papa Benedetto XVI non si celebrerà a San Pietro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma – Martedì 31 gennaio alle ore 19 il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, presiederà la celebrazione eucaristica neldella morte diXVI nella chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina, nel centro storico di Roma. Lo fa sapere la Diocesi di Roma, recentemente riformata daFrancesco (leggi qui), in una nota. Il rito, dunque, non sarà celebrato nella basilica di Sanin Vaticano. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di& Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

il Resto del Carlino

... chiederò subito un incontro al premier, perchè con questi soldi riusciremo giusto a togliere fango e detriti dalle strade, non certo a far avviare le opere diin sicurezzaterritorio, per ......responsabilità di catalizzare questa attenzione non soltanto per la promozioneCarnevale, ma anche per l'impegno e le risorse che riconosciamo alla manifestazione. La sinergia istituzionale... Per la messa del nuovo vescovo maxi schermi fuori dal Duomo Saranno allestiti anche due maxi schermi, sul sagrato del Duomo e in piazza Tre Martiri. Basteranno, per contenere la folla attesa per la messa d’insediamento del nuovo vescovo di Rimini, monsignor Ni ...Aveva bevuto e si era messa alla guida. Poi era andata a sbattere contro un muretto con l’auto sulla Modiglianese. Per questo è stata denunciata una 34enne faentina. I fatti risalgono alla vigilia di ...