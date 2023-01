La maternità | la chirurgia | la droga | il racconto di Bianca Balti «Dopo il divorzio | mia figlia scelse il padre» – I video

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non ha taciuto sull’abuso die alcol, sui festini e i tanti uomini da una notte avutiil primo. Né ha nascosto le difficoltà per ricucire il rapporto con laMatilde, il dolore quando lei le disse che preferiva andare a vivere con il. Poi la vita da modella, il secondo, l’operazione dipreventiva al seno. È unmolto intimo quello diai microfoni del podcast One More Time di Luca Casadei, nel quale la modella ha raccontato alcuni degli episodi più difficili della sua vita. Il primolascia Lodi per raggiungere Milano ancora giovanissima, per inseguire il suo sogno di diventare una modella. Qui ...