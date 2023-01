La magia di Aftersun | l' ultimo film di Paul Mescal | ora è anche in streaming

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 13 gennaio 2023), primo lungometraggio della regista scozzese Charlotte Wells (arrivato su Mubi il 6 gennaio) ha una trama minimale e un effetto emotivo travolgente. Fine anni ’90: l’undicenne Sophie (Frankie Corio) arriva in Turchia da Edimburgo per passare due settimane in un piccolo resort con il padre trentenne separato Calum (). I due sono complici, prendono il sole, nuotano in mare e in piscina, vanno a cena, parlano di molte cose, sembrano allegri. A poco a poco però, la superficie liscia della vacanza spensierata di questo padre bello e giovane e di sua figlia preadolescente si incrina con un sottile senso di inquietudine. La storia è raccontata dal punto di vista di Sophie adulta (Celia Rowlson-Hall) circa vent’anni dopo, e forse è meglio non rivelare altri dettagli della trama. Come scrive Charlotte Wells in una nota di ...