La lezione di Stefano Savi ai ragazzi | Io sfregiato dall' acido vi racconto perché la mia vita è bella

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nove anni fa il 33enne milanese fu una delle vittime - per uno scambio di identità - della coppia Boettcher-Levato. Dopo 50 interventi al viso ha scritto un libro e ha incontrato gli studenti del suo ex liceo: "Non penso a cosa sarei se non fosse successo: adesso sono questo"