La Juve non subiva 5 gol in una partita da quasi 30 anni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Napoli batte lantus 5-1 al Maradona, risultato che nessuno avrebbe sospettato alla vigilia, ma a collezionare un record è la formazione di Allegri. Opta sottolinea infatti che bianconeri nonno 5 gol in un incontro di Serie A dal 30 maggio 1993 (1-5 v Pescara); inoltre, il Napoli ha segnato 5 gol contro i bianconeri per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo il 20 novembre 1988. 5 – Lantus ha subito 5 gol in un incontro di Serie A per la prima volta dal 30 maggio 1993 (1-5 v Pescara); inoltre, il Napoli ha segnato 5 gol contro i bianconeri per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo il 20 novembre 1988. Elettricità.#Napolipic.twitter.com/tbDDcdkhr7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 13, 2023 Inoltre era dal 1° aprile 1989 che non venivano realizzati ...