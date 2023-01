La Juve non subiva 5 gol da trent'anni Anche l'ultima volta c'era Allegri

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Napoli-ntus riscrive la storia. I bianconeri nonno infatti 5 reti in una sola partita in tutte le competizioni da quasi....

Dentro lo stadio di Napoli accade che l'argentino campione del mondo un mese fa in Qatar fa sussultare ladopo il doppio vantaggio dei ragazzi di casa: Di Maria segna la rete dell'1 - 2, ma...Victor Osimhen ha definitivamente scacciato l'incubo, squadra alla qualeaveva mai segnato prima di oggi Victor Osimhen scaccia l'incubo bianconero. Il centravanti nigeriano ancora a segno contro la, portando il Napoli a quota 4, svettando ...82' - Cambio per la Juventus, fuori Rabiot al suo posto entra Soulé. 80' - È già festa sugli spalti al Maradona, Juve che ormai in questo finale prova solo a limitare i danni già enormi subiti. 78' - ...Il documentario su Sara Gama offre tanti spunti per la Juventus Women, tra cui quelli di Stefano Braghin: le porle dell'Head bianconero ...