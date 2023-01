La Gen Z che non beve | non fuma | non ama ma puzza di naftalina Una ricerca

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La musica è finita se i giovani hanno piantato in asso festini e libertinaggio. Dal 1999 al 2019, nei paesi a più alto reddito, uomini e donne fra i 12 e i 16 anni hanno messo in campo una austerity dello spasso. Lo rivela ladi Social Science & Medicine sui cambiamenti dei costumi giovanili. Sono numeri definitivi. Dati che tirano giù il sipario sulla vita nel fiore degli anni. Trent’anni fa i quindicennitori rappresentavano il 26 per cento del totale, oggi sono circa il 10. E se è ancora vera la sentenza di Piero Ciampi: “…come un irlandese”, in queste ore la stessa l’Irlanda ottiene il via libera della Commissione Europea alle avvertenze sanitarie sui vini, le birre e i liquori. In attesa dell’ultima autorizzazione – quella dell’Organizzazione Mondiale del Commercio – per apporre il monito (l’alcol uccide, ...