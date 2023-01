La forza di un’idea che diventa “meme”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel dipanarsi dell’eta? della conoscenza, i due mondi – rispettivamente, il naturale e il fabbricato – vengono reciprocamente attratti. Negli strumenti del fare entra la vita in forma di intelligenza digitale. Le macchine hanno una percezione visiva, riconoscono le parole parlate e scritte, traducono da una lingua a un’altra. Per un altro verso, la tecnologia, soprattutto la bioingegneria, interferisce con la natura umana. A fare incontrare e interagire i due mondi sono le idee che si diffondono, evolvono e mutano similmente agli organismi viventi. Dialogando con la natura, il poeta trae idee dall’immaginazione. A testarle sono gli scienziati. Per le idee cheno virali, il biologo evoluzionista Richard Dawkins ha coniato il termine ‘’, analogo al ‘gene’. I memi si diffondono tanti piu? rapidamente quanto piu? veloce e? il mezzo di ...