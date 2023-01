La Fda americana autorizza l’atteso farmaco contro l’Alzheimer

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Alzheimer, la Fda ha garantito alil via libera accelerato e questo significa che le due società dovranno condurre altri studi. La Food and Drug Administration (Fda)perdi Eisai e Biogen. Negli studi eseguiti il Leqembi ha mostrato risultati promettenti per la cura della malattia, da cui sono

Per provare a invertire la tendenza, l'ente regolatore del settore farmaceutico americano, l', ha approvato un vaccino contro la peste, una delle malattie responsabili della strage.Potrebbe essere una vera e propria rivoluzione in campo medico per la cura delle forme più o meno aggressive del cancro : l'(Food ad Drug Administration) ha dato il via libera ai test per il primo farmaco di sempre contro i tumori. L'innovazione arriva da Singapore grazie alla collaborazione tra il ... Usa: Fda autorizza l’atteso farmaco per l’Alzheimer Le farmacie americane potranno offrire pillole per l’aborto farmacologico in base a una modifica normativa apportata martedì ...A quanto pare negli USA si continuano ad usare troppi antibiotici negli allevamenti. Seconda la FDA, il loro uso negli animali da carne è aumentato del 7%. E meno male che doveva diminuire!