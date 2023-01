La doppia doppia di Vezenkov | 22 punti e 10 rimbalzi

NbaReligion

Per il campione dell'Olympiacos, che si è presentato in campo non al meglio della condizione, 22 punti e 10 rimbalzi nella vittoria di Bologna contro ...Tripletta per Abbott Elementary e Gli spiriti dell'isola, a Cate Blanchett il suo quarto Golden Globe,vittoria per The Fabelmans di Steven Spielberg Serata straordinaria ai Golden Globe per ... NBA, Nikola Jokic in doppia doppia contro i Suns Sottomarino Giallo reduce dalla vittoria sul Real Madrid, i galiziani vogliono dare continuità al blitz in casa dell'Elche ...Il Toro, reduce dal trionfo in Qatar con l'Argentina, è già a quota 10 centri con la maglia dell'Inter. Guardando i numeri delle passate annate, può puntare a migliorare i record di 21 centri in Serie ...