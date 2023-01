La diversità di Thibaut Pinot

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A volta accade che la bicicletta riesca a fare ciò che nemmeno l'Unione europea, la chiesa, l'umanitarismo più spinto, quello che dice i confini non dovrebbero esistere perché siamo tutti uomini, è mai riuscito a fare: creare una vicinanza emotiva tra un italiano e un francese. La bicicletta è uno strambo meccanismo che non solo permette il movimento di una persona in uno spazio, riesce a creare in chiunque la usa una sorta di unificazione delle sensazioni, una vicinanza, umanissima, tra chi è seduto su un divano, o in piedi a bordo strada, e chi su quella strada, magari ripreso dalla televisione, muove i pedali con l'obbiettivo di conquistare una corsa. E in questo moto di avvicinamento può capitare anche che al passaporto non si faccia caso, che la lingua parlata perda di importanza, che un italiano possa sperare con convinzione e trasporto emotivo che un francese riesca a vincere. ...