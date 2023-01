La commissione Antimafia ancora non esiste | salta il controllo sui candidati impresentabili alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023)innon ci sarà ilsugli, cioè icon condanne o processi in corso per reati gravi. Il motivo? Semplice, il Parlamento non hatrovato il tempo di varare la, cioè quella che è compente a fare lo screen delle liste. Una vera fortuna per gli aspiranti consigliericon problemi giudiziari. Un po’ meno per gli elettori, che senza il lavoro dell’non hanno spesso gli strumenti per conoscere i precedenti dei. Il calendario – Ma d’altra parte non c’è un’alternativa. Colpa delle Camere che a quasi quattro mesi dalla data delle ...