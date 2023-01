Globalist.it

La verità " denuncia" è che non si tratta di carne ma di un prodotto sintetico e ingegnerizzato , che non salva l'ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti ...E mentre l'opposizionea testa bassa le decisioni del governo e la maggioranza le difende, ... Da molte categorie parte l'allarme:, ad esempio, fa notare come i rincari facciano ... La Coldiretti attacca la Ue: “Dalla carne finta al semaforo sui cibi, le follie in arrivo nel 2023” "Una minaccia letale per l’agricoltura italiana, la salute dei consumatori e la biodiversità del pianeta contro la quale sono state già raccolte quasi 400mila firme nella mobilitazione della Coldirett ...CAMPOBASSO - Un'emergenza straordinaria richiede interventi straordinari. Ne è convinta Coldiretti Molise che sul fronte dell'incontrollata ...