La candidata grillina Bianchi | Nel Lazio faremo il reddito di cittadinanza che il governo toglie E sfida il Pd

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildi, che a livello nazionale sarà eliminato per gli occupabili a partire da agosto, nelsarà mantenuto. E' la prima promessa elettorale di Donatellagovernatrice delper il Movimento 5 Stelle. «Suldi, dico che bisogna sostenere chi non ha un lavoro. Anche D'Amato si è dichiarato a favore. Alla Regione, quando governeremo, metteremo in atto forme di sostegno per chi non ha la possibilità di vivere dignitosamente. Lo ha capito anche D'Amato e lo ha capito il Pd, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Calenda ma forse lo dirà nelle prossime ore». Così Donatellaalla conferenza di presentazione dei candidati del polo progressista di sinistra ed ecologista ...

Sfidando e sottraendosi ai diktat di Pd e Terzo Polo , Conte commenta così la scelta ricaduta sulla: 'Donatella Bianchi non è un nome fatto a caso, non è un candidato preso così o ...Il tutto per l'alzata d'ingegno post -dellaElly Schlein, che avrebbe voluto trasformare le primarie in una consultazione internet modello Rousseau (modello pressoché abbandonato ... Regionali Lazio, candidata M5S Bianchi: Su inceneritore nessun ... Il reddito di cittadinanza, che a livello nazionale sarà eliminato per gli occupabili a partire da agosto, nel Lazio sarà mantenuto.Il leader pentastellato Giuseppe Conte sfida Pd e Terzo Polo e presenta la candidatura ad hoc di Donatella Bianchi per il Lazio ...