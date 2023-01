Kvaratskhelia ed Osimhen distruggono la Juve Uno stratosferico Napoli demolisce la Vecchia Signora con un umilite 5-1

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilaffronta al Maradona lantus in un big match molto importante in chiave Scudetto, non solo per le due squadre, ma anche per le altre inseguitrici della squadra azzurra. Gli uomini di Spalletti partono alla grande e dominano il match nei primi 25'. La compagine partenopea attacca e trova il vantaggio al 14' con un tap-in di testa disu conclusione direspinta da Szczesny. La risposta dellantus con un tiro dalla distanza di Di Maria che colpisce la traversa. Al 38' raddoppiama 4' dopo accorcia Di Maria.NTUS 5-1, TABELLINO:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Kim , Mario Rui (25’st Olivera ); Anguissa , Lobotka , Zielinski (34’st Ndombéle); Politano (1’st ...