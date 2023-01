“Kim e Kvaratskhelia erano ad un passa dalla Juve “

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Kim epotevano indossare la maglia della, lo scrive Gazzetta dello Sport prima della sfida Napoli-ntus. Secondo quanto fa sapere il quotidiano sportivo ai tempo in cui Pirlo siedeva sulla panchina della, aveva chiesto Kim e. Addirittura Gazzetta parla di un accordo vicinissimo con Kim ma poi non se ne fece nulla perché non c’i posti per tesserare giocatori extracomunitari. Lantus aveva cercato anche di trovare un club che gli facesse da partner, che quindi prendesse in prestito il difensore ma non riuscì a trovare nessuna sponda. Alla fine sia Kim cheora indossano la maglia del Napoli e sfideranno lantus questa sera. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie ...