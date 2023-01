(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Le truppe russe non hanno catturatodella regione del Donetsk. Gli annunci dei russi sulla presunta cattura della città non corrispondono alla realtà", ha affermato il portavoce del fronte ...

Agenzia ANSA

"Le truppe russe non hanno catturato Soledar della regione del Donetsk. Gli annunci dei russi sulla presunta cattura della città non corrispondono alla realtà", ha affermato il portavoce del fronte ...Ucraina, lotta per Soledar la "più sanguinosa" da inizio guerra. Civili bloccati Foto : Guerra in Ucraina, le foto satellitari della città di Soledar rasa al suolo Kiev smentisce la caduta di Soledar, 'stiamo combattendo' - Ultima Ora Milano, 13 gen. (askanews) - Tra il capo della compagnia di mercenari russi Wagner Evgeny Prigozhin e il Ministero della Difesa russo la ...(ANSA) - KIEV, 13 GEN - "Le truppe russe non hanno catturato Soledar della regione del Donetsk. Gli annunci dei russi sulla presunta cattura della città non corrispondono alla realtà", ha affermato il ...