Sono almeno 453 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. ......disono stati trovati molti corpi abbandonati, come accadde nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Da fonti militari ucraine si stima che la battaglia di Soledar sia costata a... Kiev, sale a 453 numero bambini uccisi da inizio guerra - Mondo Sono almeno 453 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. (AN ...(Adnkronos) – La Russia ha perso nell’ultimo giorno 740 uomini, facendo salire a 114.130 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto i ...