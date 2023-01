Keenan Anderson | cugino del fondatore del Black Lives Matter | ucciso dall polizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Stati Uniti. E’ stato più volte colpito da un Taser, intervenuta per un banale incidente stradale, ed è stato stroncato da un infarto. La vittima si chiama. Il trentunenne era un insegnante afroamericano. Suoè ildel movimento, nato dopo la morte di George Floyd. L’insegnante è morto il 3 gennaio, a causa di un arresto cardiaco provocato’utilizzo del Taser, da parte degli agenti delladi Los Angeles. Il caso: aperte le indagini sulla morte diL’arresto che ha procurato la morte di-Photo Credits:lavocedinewyork.itEnnesimo caso di violenza ...

"Aiutatemi, stanno cercando di farmi quello che hanno fatto a George Floyd". Sono state queste le ultime parole pronunciate da, insegnante di 31 anni, ucciso lo scorso 3 gennaio dalla polizia di Los Angeles. La vittima, cugino della co - fondatrice del Black Lives Matter Patrisse Cullors, era rimasta coinvolta in un incidente stradale. La polizia arriva sul posto, lui chiede "aiuto". L'agente lo ha spinto a terra, con un poliziotto che gli premeva il gomito. E' morto l'insegnante 31enne Keenan Anderson, cugino del fondatore del movimento Black Lives Matter. Ad ucciderlo alcuni agenti dopo un incidente stradale.