Nazarbayev ha governato ilcol pugno di ferro per tre decenni reprimendo ogni forma di dissenso. . 13 gennaio 2023... in particolare attraverso un'ordinanza di un tribunale, successivamente, che sospendeva il trasporto del petrolio dalal Mar Nero, via Russia, attraverso il Caspian Pipeline ... Kazakistan: revocata l'immunità all'ex presidente Nazarbayev - Asia (ANSA) - MOSCA, 13 GEN - Il Parlamento del Kazakistan, in una riunione congiunta delle Camere, ha revocato la legge che assegnava il titolo ...Il ritorno delle proteste in Cina, le donne di Teheran, i risvolti asiatici del conflitto in Ucraina. Ma anche il primo cardinale dalit, l'uccisione di Shinzo Abe in Giappone, i lavoratori migrant ...