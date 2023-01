Kate Middleton | “Salute mentale? La psicologia non funziona per tutti” Una stoccata al principe Harry?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Le terapie mentali basate sulla parola nonno per certe persone, non sono per“. Così ha dettodurante una visita ufficiale a Liverpool, in occasione dell’apertura di un nuovo ospedale. Un commento al vetriolo che non è passato certo inosservato, anzi, è stato subito bollato come unaal. Già, perché la battuta è arrivata a pochi giorni dalla pubblicazione di “Spare”, il discusso libro di memorie in cui il secondogenito di re Carlo e Lady Diana parla – tra le centinaia di stoccate alla Royal Family – anche del suo percorso di terapia. Ma come sono andate le cose? La moglie dell’erede al trono d’Inghilterra ha visitato la struttura insieme al marito, facendo strada tra ali di folla e incontrando staff e pazienti. Ad un ...