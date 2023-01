Kanye West sposo in gran segreto? Ecco chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) TMZ lancia la bomba:si è sposato. Dopo essere stato visto a Los Angeles in compagnia di una misteriosabionda, il rapper le avrebbe chiesto la mano. Stando al sito americano,avrebbe perso laper Bianca Censori, l’architectural designer di Yeezy. I due si sarebbero sposati con una cerimonia privata, anche se non avrebbero ancora legalizzato ufficialmente il matrimonio. Nonostante ciò, Ye (pseudonimo del cantante) tratterebbe Censori come fosse già sua moglie: quando, questa settimana, la coppia è giunta al Waldorf Astoria, hotel di lusso a Beverly Hills, lui è stato paparazzato con un anello nuziale al ditImposta immagine in evidenzao. E non finisce qui. L’ex marito di Kim Kardashian potrebbe aver dedicato alla nuova compagna alcuni versi del suo brano Censori Overload: “E ...

