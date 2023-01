Kanye West si è sposato due mesi dopo il divorzio da Kim Kardashian | ecco con chi!

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il rapper sarebbe convolato a nozze a soltanto duedalla separazione ufficiale dall'ex-moglie Kimha "" l'architetto Bianca Censori dueilda Kim. Il rapper, 45 anni, avrebbe celebrato una cerimonia privata con Bianca e i due sono stati avvistati con le fedi nuziali.è stato fotografato per la prima volta con la fede al dito la settimana scorsa e le fonti dicono che l'anello simboleggerebbe il suo impegno con leila cerimonia. Nonostante la cerimonia nuziale, tuttavia, l'unione non sarebbe legale perché la coppia non risulta aver depositato un certificato di matrimonio, come riporta il Daily Mail. ...